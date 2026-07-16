Konya\'da Kaza: 1 Bebek, 3 Yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde refüje çarpan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.55 sıralarında Konya-Adana kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Kargacı Mezarlığı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.A. idaresindeki 60 RA 452 plakalı Opel marka otomobilin refüje çarpması sonucu ön tekeri koptu. Kontrolden çıkarak 250 metre kara yolunda sürüklenen otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü O.A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan eşi ve çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA