Konya'da Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Konya'da Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

Konya\'da Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

Konya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

15.11.2024 22:17
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Konya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Başarakavak Mahallesi Derbent ilçesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Derbent ilçesi istikametine seyir halinde olan henüz sürücüsü belirlenemeyen 42 RK 091 plakalı otomobil ile karşı yönden seyir halinde olan plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada otomobillerde bulunan Hüseyin Şimşek ile Muhammet Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 kişiye ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonrası kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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