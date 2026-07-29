Konya\'da Kaza: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Konya'da seyir halindeki otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen kazada 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, annesi, babası ve kardeşi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Konya-Ereğli kara yolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli istikametinden Konya istikametine seyreden Hanifi K. idaresindeki 26 DM 232 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Hanifi K.'nın oğlu 8 yaşındaki İsmail Cem Kapşa'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan sürücü Hanifi K., eşi ve diğer çocuğu ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından 8 yaşındaki çocuğun cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.