Konya\'da Kız Kardeş ve Üvey Anne Cinayeti

Konya'da bir kişi tartıştığı öz kız kardeşi ve üvey annesinin boğazını keserek öldürdü. Evde bulunan babasına zarar vermeyen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Hilmidede Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın ikinci katındaki dairede yaşayan R.Ö., üvey annesi Dursuniye Öztürk ve kız kardeşi Esmanur Öztürk ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında R.Ö., mutfaktan aldığı bıçakla üvey annesi Dursuniye Öztürk ve kız kardeşi Esmanur Öztürk'ün boğazını kesti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası zanlı olay yerinden kaçamadan gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Dursuniye Öztürk ile Esmanur Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda evde bulunan zanlının babası ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Zanlı polis ekiplerince emniyete götürülürken, olay yerindeki incelemelerin ardından olayda hayatını kaybeden Dursuniye Öztürk ile Esmanur Öztürk'ün cenazeleri Konya Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA