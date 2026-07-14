Konya'da Kız Kardeş ve Üvey Anne Cinayeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'da Kız Kardeş ve Üvey Anne Cinayeti

Konya\'da Kız Kardeş ve Üvey Anne Cinayeti
14.07.2026 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da R.Ö., tartıştığı kız kardeşi ve üvey annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Konya'da bir kişi tartıştığı öz kız kardeşi ve üvey annesinin boğazını keserek öldürdü. Evde bulunan babasına zarar vermeyen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Hilmidede Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın ikinci katındaki dairede yaşayan R.Ö., üvey annesi Dursuniye Öztürk ve kız kardeşi Esmanur Öztürk ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında R.Ö., mutfaktan aldığı bıçakla üvey annesi Dursuniye Öztürk ve kız kardeşi Esmanur Öztürk'ün boğazını kesti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası zanlı olay yerinden kaçamadan gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Dursuniye Öztürk ile Esmanur Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda evde bulunan zanlının babası ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Zanlı polis ekiplerince emniyete götürülürken, olay yerindeki incelemelerin ardından olayda hayatını kaybeden Dursuniye Öztürk ile Esmanur Öztürk'ün cenazeleri Konya Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Cinayet, Polis, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Kız Kardeş ve Üvey Anne Cinayeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de alarm verildi: Ağaçları kemire kemire çürütüyor Karadeniz’de alarm verildi: Ağaçları kemire kemire çürütüyor
Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor
6 yıldır firari olan FETÖ hükümlüsü, çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı 6 yıldır firari olan FETÖ hükümlüsü, çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı
Şanlıurfa’da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı Şanlıurfa'da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı
İtalya’da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı İtalya'da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler Helikopterdeki cihazlar sökülmüş Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

15:18
Haluk Levent’in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
15:18
Özgür Özel’in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
15:13
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
14:49
Özel’den Kılıçdaroğlu’na hodri meydan: Yüzde 90’ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
13:44
Fransız ordusundan Avengers’lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?
12:39
İşte Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 15:42:02. #7.13#
SON DAKİKA: Konya'da Kız Kardeş ve Üvey Anne Cinayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.