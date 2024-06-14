Konya'da Kontrolden Çıkan Tır Yanarak Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da Kontrolden Çıkan Tır Yanarak Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Konya'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir tır şarampole devrilerek yanmaya başladı. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybederken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

14.06.2024 14:34
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Konya'da kontrolden çıkan tır şarampole devrilerek yanmaya başladı. Tırın adeta demir yığınına döndüğü kazada sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gün gece saatlerinde Konya Karapınar Kara yolunun 17. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ali Kemal Erdoğan yönetimindeki 27 HG 152 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Devrilen araç bir anda alev alarak yanmaya başladı. Kazayı görenler kısa sürede büyüyen alevlere müdahale edemedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan incelemeler sonunda tır sürücüsü Ali Kemal Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Demir yığını haline dönen tır, çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Kontrolden Çıkan Tır Yanarak Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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