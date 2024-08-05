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Konya'da korkutan ot yangını

Beyşehir ilçesinde çıkan yangında vatandaşlar alevleri ağaç dalları ile söndürmeye çalıştı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yerleşim merkezindeki otluk alanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Yangının TV vericileri ile ilçe merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılayan su deposuna sıçramaması için ellerine ağaç dalları ile kürekleri alan vatandaşlar da itfaiye ekipleri gelmeden alevleri söndürebilmek için seferber oldu.

Yangın, Hacıakif Mahallesi'nde televizyon vericileri ile ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan su deposu önündeki otluk çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple bölgedeki otluk alandan alevler yükseldi. Meyve ağaçları ile halı saha ve evlerin de yakınındaki alanda yangın çıkması üzerine itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede adrese gelirken, ekipler gelmeden otluk alandan yükselen alevlerin su deposu ile vericilerdeki trafolara sıçramaması için seferber olan vatandaşlar yangını ellerine aldıkları kürekler ve ağaç dallarıyla söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin gelerek müdahalede bulunması üzerine yangın daha da genişlemeden kontrol altına alındı. Ekipler ardından soğutma çalışması başlattı.

Hacıakif Mahallesi Muhtarı Hüseyin Akbulut, halı saha, içme suyu deposu ile televizyon vericileri ve trafoların bulunduğu alanın büyük bir yangın tehlikesi atlattığına dikkati çekerek, "Yangının çıkış nedenini henüz bilmiyoruz ama belediyemiz, itfaiyemiz ve vatandaşlarımızın çalışması ile kazasız belasız atlattık. Sadece otlar yandı, birkaç tane meyve ağacı da zarar gördü. Ama önemli olan bu traforalara depoyu ve vericilere sıçramamasıydı. Vatandaşlarımıza da söndürme çalışmalarına verdiği destekten ötürü çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.