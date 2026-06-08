Konya'da Mobilya Fabrikasında Yangın - Son Dakika
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Konya'da Mobilya Fabrikasında Yangın

08.06.2026 19:23
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Konya'da bir mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Konya'da bir mobilya fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ve TOMA ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 1 itfaiye eri ve 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın depo bölümü olduğu öğrenilen alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Çıkan alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahaleye başlarken, polis ekipleri cadde üzerindeki trafik akışını kontrollü olarak sağladı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesine TOMA ekipleri de destek verdi. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 1 itfaiye eri ve 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması ise dron ile görüntülendi.

Ekiplerin depoda soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebinin söndürme çalışmalarının ardından yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacağı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Karatay, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Mobilya Fabrikasında Yangın - Son Dakika

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