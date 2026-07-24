Konya\'da Mobilya İmalathanesinde Yangın

Konya'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10541. Sokak'ta bulunan bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen bir kişiye müdahale etti.

İş yerinde maddi zarar meydana gelirken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.