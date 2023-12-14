Konya\'da motorlu kurye kaza geçirdi

Konya'nın Kulu ilçesinde sipariş götüren motorlu kurye, sokaktan çıkan hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada motorlu kurye yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kulu ilçesinde Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. adındaki motorlu kurye, sipariş verilen adrese yemek götürdüğü sırada, sokaktan çıkan M.D. idaresindeki 42 GB 916 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Devrilen motosikletten düşen kurye M.A., yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kurye sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA