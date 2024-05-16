Konya'da motosiklet denetimleri: Trafik kurallarına uymayanlar otoparka çekildi - Son Dakika
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Konya'da motosiklet denetimleri: Trafik kurallarına uymayanlar otoparka çekildi

Konya\'da motosiklet denetimleri: Trafik kurallarına uymayanlar otoparka çekildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde polis ekipleri, motosiklet denetimleri yaparak trafik kurallarına uymayan motosikletleri otoparka çekti. Denetimlerde çalıntı, tescilsiz ve çevreye rahatsızlık veren motosikletler toplandı. Yetkililer, cezai işlemlerin yapıldığını ve uygulamaların devam edeceğini belirtti.

16.05.2024 14:52
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Konya'nın Karapınar ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı motosiklet denetimlerinde trafik kurallarına uymayan motosikletler otoparka çekildi.

Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede motosikletlere yönelik denetimleri sürdürüyor. Denetimlerde, çalıntı, tescilsiz, çevreye rahatsızlık veren motosikletler polis ekipleri tarafından toplanıyor. Uygulamaların devam edeceğini belirten yetkililer, çevreye rahatsızlık veren, çalıntı, aşırı hız yapan, tescilsiz, egzozu açık motosiklet kullanan sürücülere gerekli cezai işlemlerin yapıldığını belirtti. Yapılan uygulamada 10 adet tescilsiz, 2 adet çalıntı olmak üzere toplam 12 motosiklet çekiciye yüklenerek otoparka çekildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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