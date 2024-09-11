Konya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

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Konya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir-Taraşcı yolunun birinci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Aldemir idaresindeki 07 LOF 29 plakalı motosiklet ile M. C. idaresindeki 42 AFK 508 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Ali Aldemir ağır yaralanırken kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.