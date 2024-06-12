Konya'da motosiklet ile otomobil çarpışması: 1 yaralı - Son Dakika
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Konya'da motosiklet ile otomobil çarpışması: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.06.2024 09:48
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Konya'nın Kulu ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan 60. Yıl Parkının yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 42 ABS 290 plakalı motosiklet ile H.U. idaresindeki 06 BC 3624 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet park halindeki bir başka otomobile çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü S.Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Kulu Bölge Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da motosiklet ile otomobil çarpışması: 1 yaralı - Son Dakika

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