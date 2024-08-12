Konya\'da motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir- Seydişehir Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. idaresindeki motosiklet Gökçimen Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu motosikletten savrularak sürüklenen sürücü ile yolcu olarak bulunan M.Ö. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA