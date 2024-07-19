Konya'da motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

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Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Ereğli- Halkapınar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. yönetimindeki 42 ASB 764 plakalı otomobil ile Hasan Akdemir idaresindeki 42 V 1127 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA