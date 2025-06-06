Konya\'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da kavşağa aşırı hızlı giren otomobil karşı şeride geçerek motosiklete çarptı. Kazada motosikletten fırlayan motokurye hayatını kaybederken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Türkerler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf T. (22) idaresindeki 34 RH 5474 plakalı otomobil kavşağa aşırı hızla girmesi sonucu sokak üzerinde park halinde olan 34 DMN 976 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek Muhammet Yasin Su (22) idaresindeki 34 DSS 776 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile Muhammet Yasin Su metrelerce havaya savrularak yol kenarında ağaca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Muhammet Yasin Su ve otomobil sürücüsü Yusuf T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammet Yasin Su doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı ise çevrede bulunan bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülülerde; otomobilin hızla kavşağa girişi, park halindeki otomobile çarpmasını ardından motosiklete çarpması ve motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya uçup ağaca çarpması yer alıyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA