Konya\'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Konya'nın Karapınar ilçesi Apak Kaşı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. yönetimindeki 42 ADY 344 plakalı otomobil, H.Ç. (64) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan H.Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan H.Ç. ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. H.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA