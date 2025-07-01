Konya'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Konya\'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
01.07.2025 10:05
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Konya'da kaldırımdaki ahşap plakaya takılan motosiklet sürücüsü, hastanede yaşamını yitirdi.

Konya'da sokakta seyir halindeyken kaldırımdaki ahşap plakaya takılıp kaza yapan motosikletli hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Pozantı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Babacan (67) idaresindeki plakasız motosiklet, kaldırım kenarından yola uzanan ahşap plakaya takılıp duvara çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücü Babacan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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