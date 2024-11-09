Konya'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Kırmızı ışık ihlal eden motosikletin otomobile çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

09.11.2024 19:37
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Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza kamerada

KONYA - Konya'da kırmızı ışıkta geçen motosikletin otomobile çarpması sonucu sürücünün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde sıralarında merkez Meram ilçesi Dedekorkut Mahallesi Sivaslı Ali Kemal Caddesi ile Beyşehir Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Beyşehir Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve kırmızı ışık ihlali yapan Ahmet Şahin Tarhan idaresindeki 41 ANG 417 plakalı motosiklet, Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nden seyir halinde olan M.F.T. yönetimindeki 16 SDB 33 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen motosikletin sürücüsü ve yolcu olan A.Ç. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü Ahmet Şahin Tarhan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan A.Ç.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı ise bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; motosikletin hızlı bir şekilde gelmesi ve otomobile çarpması, motosiklette bulunan sürücü ve yolcunun havaya fırlaması yer alıyor.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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