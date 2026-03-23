Konya\'da Otobüs Devrildi: Çok Sayıda Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yolcu yaralandı.

Kaza, Konya Antalya Kara yolu Seydişehir ilçesisi Madenli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Metro Turizm yolcu otobüsü yağış nedeniyle zeminin de ıslak olduğu yolda virajda kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. - KONYA