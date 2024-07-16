Konya'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı. Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16.07.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki N.Ö. idaresindeki 42 B 7340 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Otomobilin refüj üzerindeki çarptığı aydınlatma direği kırılarak devrilirken kaza ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü ve yolcu itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarıldı. Yaralanan sürücü N.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan S.Ö. daha sonra ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(ARÖ-ARD-MD-

Kaynak: İHA

Beyşehir Devlet Hastanesi, Beyşehir, trafik, Konya, Acil Durum, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:07 İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış
15:53 “Diyarbakırlı Ramazan Hoca“ cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
14:49 Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek
14:35 İsrail’den Han Yunus’a hava saldırısı En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı! En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
16:27 EURO 2024’ün en iyi maçları açıklandı Türkiye, ilk 5’e damga vurdu EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı! Türkiye, ilk 5'e damga vurdu
16:22 24 yaşındaki Furkan’a acı veda Köpek saldırısından kaçan bisikletli, korkunç şekilde can verdi 24 yaşındaki Furkan'a acı veda! Köpek saldırısından kaçan bisikletli, korkunç şekilde can verdi
16:20 Müge Anlı’nın sevilen ismi Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı Müge Anlı'nın sevilen ismi Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı
15:54 Kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patrona ağır tazminat cezası Kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patrona ağır tazminat cezası
15:48 Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum’da artan fiyatlara isyan etti Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum'da artan fiyatlara isyan etti
15:38 Süper Lig devinde bir garip iş Yıldız futbolcu, ayrılık opsiyonuyla ilgili maddenin dolmasına 5 dakika kala sözleşmesini feshetti Süper Lig devinde bir garip iş! Yıldız futbolcu, ayrılık opsiyonuyla ilgili maddenin dolmasına 5 dakika kala sözleşmesini feshetti
15:22 3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço’nun eşi konuştu: 2 yıl hakkımız olmasına rağmen evden çıkarmak istedi 3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço'nun eşi konuştu: 2 yıl hakkımız olmasına rağmen evden çıkarmak istedi
14:16 İmza parası 50 milyon euro Kylian Mbappe resmen Real Madrid’de İmza parası 50 milyon euro! Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de
14:02 Özel’den Bahçeli’nin elini öpen Özel Harekat Başkanı’na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 17:26:54. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement