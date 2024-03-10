Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, 11.00 sıralarında Konya- Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.Ç.'nin idaresindeki 42 APM 005 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Kaza otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya'da otomobil demir bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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