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Konya'da Otomobil ile Kamyon Çarpışması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da Otomobil ile Kamyon Çarpışması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada yaralanan Nafise Öztürk, 16 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Konya\'da Otomobil ile Kamyon Çarpışması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
10.01.2024 - 12:08,  Güncelleme: 12:13
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında eşiyle birlikte yaralanan Nafise Öztürk, 16 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 25 Aralık 2023 tarihinde akşam saatlerinde Seydişehir- Bozkır yolu Dumlupınar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir istikametinden Bozkır ilçesi istikametine seyir halinde olan Mehmet Öztürk idaresindeki 42 K 7839 plakalı otomobil, kavşakta Kenan Y. idaresindeki 07 LAA 38 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan eşi Nafise Öztürk sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından araç sürücüsü ve eşi Nafise Öztürk ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede 16 gündür yaşam mücadelesi veren Nafise Öztürk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KONYA

Kaynak: İHA
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Seydişehir, Bozkır, Konya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Otomobil ile Kamyon Çarpışması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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