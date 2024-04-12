Konya\'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 yaralı

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Konya'nın Ahırlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ahırlı ilçesine bağlı Akkise Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz ismi öğrenilemeyen 42 FR 202 plakalı otomobil ile E.A.A. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA