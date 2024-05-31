Konya'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika
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Konya'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 2 yaralı

Konya\'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 2 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde Tarık Buğra Caddesi üzerinde meydana gelen kaza sonucu, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

31.05.2024 15:51
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Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tarık Buğra Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T.'nin kullandığı 42 ADD 850 plakalı motosiklet ile A.Y. idaresindeki 42 Y 4181 plakalı marka otomobil Tarık Buğra Caddesi üzerindeki kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü B.T. ile arkasındaki yolcu F.T. yaralandı. Yaralılar ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil ve motosiklette hasar meydana gelirken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika

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