Konya'da otomobil ile süt tankı taşıyan kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

3.Sayfa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile süt tankı taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Çiçekler Mahallesi yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.U. yönetimindeki 42 PH 899 plakalı Ford marka otomobil, Çiçekler Mahallesi yönüne seyir halinde iken tarihi Bada Köprüsü yanına geldiğinde Ş.A. idaresindeki süt tankı taşıyan 42 B 7441 plakalı Mitsubishi marka kamyonetle çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet ve otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan N.N.G (13) ve H.N.G, (16), kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre durduğu yolda trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA