Konya\'da Otomobil Otobüse Çarptı: 1 Yaralı

Konya'da otomobilin park halindeki otobüse çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi 17462. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.B. (70) idaresindeki 42 AK 432 idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 42 DV 767 plakalı otobüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle K.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. K.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA