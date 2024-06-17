Konya'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2'si Çocuk 4 Kişi Yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Ankara Kırıkkale yolu Kulu makası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'den Konya istikametine seyir halinde olan 30 yaşındaki E.E.D. idaresindeki 05 ADV 597 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıkarak refüjden karşı şeride geçti. O sırada karşı yönden gelen A.O.D. (34) idaresindeki 42 AGN 872 plakalı otomobil sürücüsü araca çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada, 05 plakalı otomobilde yaralanan olmazken, takla atan otomobildeki aynı aileden olduğu öğrenilen sürücü A.O.D. ile birlikte yolculardan S.D. (32), A.D. (12) ile R.D. (6) yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA