Konya'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika
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Konya'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Kurtarıldı

Konya\'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Kurtarıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.05.2024 09:41
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Konya'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Konya Ankara Kara yolu Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.M.U. idaresindeki 06 DU 8879 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Otomobil şarampole devrilerek dururken sürücü otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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