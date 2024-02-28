Konya'da otomobil şarampole devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Konya'da otomobil şarampole devrildi, sürücü yaralandı

Konya\'da otomobil şarampole devrildi, sürücü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri inceleniyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

28.02.2024 19:05  Güncelleme: 19:06
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Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Pazar Yolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayan sürücü Z.K. idaresindeki 42 AEU 535 plakalı Toyota marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bina bahçe duvarı yanında yerde bulunan beton büze çarpıp devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Kulu Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde yolun kenarında bulunan otomobilin hareket ettikten sonra bir anda kontrolden çıkıp devrildiği görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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