Konya'da otomobilin şarampole takla atması sonucu 2 kişi yaralandı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Adana-Konya karayolu üzeri Karapınar ilçesi Kazanhüyüğü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 40 ABZ 329 plakalı Seat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücü M.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA