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Konya'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika
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Konya'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobillerin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kazanın yaşandığı kontrolsüz kavşakta meydana gelen çarpışma sonucunda 3 araç birbirine çarptı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya\'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı
23.01.2024 - 23:23,
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Konya'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi Kapalı Pazar Yeri civarı 92665 ve 92655 Sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 42 AOT 735 plakalı otomobil ile T.Ş. yönetimindeki 42 E 4455 plakalı Totoya marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 42 E 4455 plakalı otomobil de park halinde bulunan 42 AEV 117 plakalı araca çarptı. Üç aracın karıştığı kazada 42 AOT 735 plakalı araç sürücüsü M.Ç. ile araçlarda yolcu olarak bulunan M. Ç., C.A.Ç., Z.Ç., S.G., Y.Ç., Ç.G., M.C.G. ve V.C.G. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Ereğli, Konya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika
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