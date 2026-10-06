Konya\'da polis bölgesinde eylülde 1861 kazada 3 kişi öldü, 1356 kişi yaralandı

Konya'da eylül ayında polis bölgesinde bin 861 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, bin 356 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Eylül Ayı Trafik İstatistik Bülteni yayınlandı. Buna göre Konya'da polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde eylül ayında toplam bin 861 kaza meydana gelirken, bunlardan 902'si ölümlü-yaralamalı, 959'u maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, bin 356 kişi yaralandı.

Konya'da bu yılın ilk 9 ayında ise polis sorumluluk bölgesinde 6 bin 960 ölümlü-yaralamalı, 7 bin 906 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 39 kişi hayatını kaybederken, 10 bin 563 kişi yaralandı.