Konya'da Polis Kovalamacası: Dur İhtarına Uymayan Cip Sürücüsü Kaza Yaptıktan Sonra Kaçtı - Son Dakika
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Konya'da Polis Kovalamacası: Dur İhtarına Uymayan Cip Sürücüsü Kaza Yaptıktan Sonra Kaçtı

Konya'da polis ekipleri, dur ihtarına uymayan bir cip sürücüsünü kovaladı. Sürücü, kaza yaparak aracı terk etti ve kaçmaya çalışırken yakalandı. Olay yerine gelen bir şahıs ise yanındaki kız arkadaşının aracı kullandığını iddia etti ve polisleri sayarak güvende olduklarını söyledi. Sürücüye çeşitli suçlardan ceza kesildi ve araç trafikten men edildi.

06.06.2024 23:47
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Konya'da polisin dur ihtarına uymayan cip sürücüsü yaşanan kovalamacada kaza yaptıktan sonra yanındaki arkadaşıyla birlikte kaçtı. Kaçan sürücü polis tarafından yakalanırken, aracın yanına gelen sürücünün başka bir arkadaşı, önce yanındaki kız arkadaşının aracı sürdüğünü iddia etti, sonrasında araç çevresindeki polisleri tek tek sayarak, "güvendeyiz" deyip kız arkadaşıyla gitti.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fırat Caddesi üzerine devriye atan polis ekipleri, 42 AST 555 plakalı cip sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Tüm uyarılara rağmen kaçmaya devam eden sürücü, yaklaşık 10 kilometre kaçtıktan sonra yol kenarındaki bir ağaca çarptı ve aracın hareket kabiliyetini kaybetmesinin ardından yanında bulunan arkadaşı ile birlikte aracı terk etti. Polis ekipleri yaya olarak kaçan araç sürücüsü G.Ö. ile yanında bulunan arkadaşını kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Polisleri saydı, "güvendeyiz" dedi

Polis ekipleri yakalanan araç üzerinde inceleme yaptığı sırada sürücünün başka bir arkadaşı yanında kız arkadaşı ile olay yerine geldi. Polisten kaçan araç sürücüsünün G.Ö. olmadığını, aracı yanındaki kız arkadaşının kullandığını iddia eden şahıs, "Biz haber alınca geldik. Kaza yaptık dediler. Ben sürüyordum aracı dedi, ben o yüzden kendimi taksiye bıraktırdım, ben de içiyorum" dedi. Şahıs, bu sırada tek tek olay yerinde bulunan polis memurlarını saymaya başladı. Şahıs, bir polis memurunun "ne sayıyorsun" sorusu üzerine, "Gece görevi iyiymiş, kalabalık. Ben bu durumdan gayet memnunum. Bu kadar korunmaktan kimse rahatsız olamaz. Türk vatandaşı olarak memnunum. Benim 3 tane abim özel harekat polisi" demesi dikkat çekti. Şahıs daha sonra kız arkadaşıyla birlikte olay yerinden ayrıldı.

Gözaltına alınan sürücü G.Ö. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, sürücüye dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmek ve araç ile drift atma suçlarından 58 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken, araç 60 gün trafikten men edilerek emniyet otoparkına çekildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Selçuklu, Konya, Trafik Kazaları, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Polis Kovalamacası: Dur İhtarına Uymayan Cip Sürücüsü Kaza Yaptıktan Sonra Kaçtı - Son Dakika

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