Konya'da Rüzgarın Etkisiyle Baz İstasyonu Direği Otomobilin Üzerine Düştü - Son Dakika
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Konya'da Rüzgarın Etkisiyle Baz İstasyonu Direği Otomobilin Üzerine Düştü

Konya\'da Rüzgarın Etkisiyle Baz İstasyonu Direği Otomobilin Üzerine Düştü

Konya'nın Karapınar ilçesinde etkili olan rüzgar sebebiyle bir iş hanının üzerindeki baz istasyonu direği otomobilin üzerine düştü. Olayda can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

20.04.2024 19:05  Güncelleme: 19:11
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Konya'nın Karapınar ilçesinde etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezi ve çevresinde saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan rüzgar sebebi ile 5 katlı bir iş hanının üzerindeki baz istasyonu direği yerinden koparak aşağıdaki otomobilin üzerine düştü. Düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

Olay, Okullar Caddesinde bulunan Belediye İş hanı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş Belediye İş hanının önüne otomobilini park etti. Rüzgarın şiddetini artırdığı sırada yerinden kopan yaklaşık 7 metrelik baz istasyonu direği kabloları kopartarak büyük bir gürültü ile otomobilin üzerine düştü. Otomobilin çevresinde bulunanlar kaçarken, otomobilin içinde ve çevresinde kimsenin olmaması olayın boyutlarının büyümesini önledi. Direğin düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerinin önünde bulunanların kaçması direğin düşmesi yer alıyor. Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. Polis ekibi şerit çekerek güvenlik tedbiri aldı.

Direğin düştüğünü gören Salih Karagöz, "Şiddetli rüzgar vardı. Arkadaşlarla duruyorduk. Birden ses oldu, yukarıdan gürültü ile verici düştü. Kabloları kopardı. Aracın yakınında da 5 kişi vardı. İyi ki adamlara isabet etmedi. Hayatımda böyle bir gürültü duymadım. Rüzgar çok kuvvetliydi" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Konya'da Rüzgarın Etkisiyle Baz İstasyonu Direği Otomobilin Üzerine Düştü - Son Dakika
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