Konya'da Sanayi Sitesinde Kavga Anları Kamerada - Son Dakika
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Konya'da Sanayi Sitesinde Kavga Anları Kamerada

Konya\'da Sanayi Sitesinde Kavga Anları Kamerada
16.06.2026 14:28
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Altınekin'de sanayi sitesinde iki grup arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'nın Altınekin ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Konya'nın Altınekin ilçesi sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine tekme tokat saldırdı. Kavga anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kalabalık grubun 3 kişiyi tekme ve yumruklarla darp ettiği, zaman zaman ise uzaklaşıp yeniden saldırdığı görüldü.

Öte yandan, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Altınekin, Güvenlik, 3. Sayfa, Kavga, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Sanayi Sitesinde Kavga Anları Kamerada - Son Dakika

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