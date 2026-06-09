Konya'da mobilya fabrikası yangınında itfaiye eri şehit oldu - Son Dakika
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Konya'da mobilya fabrikası yangınında itfaiye eri şehit oldu

09.06.2026 12:37
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Konya'da bir mobilya fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ederken şehit olan itfaiye eri Mehmet Tekeli için tören düzenlendi.

Konya'da bir mobilya fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ederken şehit olan itfaiye eri Mehmet Tekeli için tören düzenlendi.

Yangın, dün akşam saat 17.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, polis ekipleri cadde üzerindeki trafik akışını kontrollü olarak sağladı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesine Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA ekipleri de destek verdi. Uzun süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında itfaiye eri Mehmet Tekeli ve 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası itfaiye eri Mehmet Tekeli (43), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit itfaiye eri için tören düzenlendi

Şehit itfaiye eri Mehmet Tekeli için Sancak İtfaiye Merkezi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Törende Kuran-ı Kerim ve dua okundu. Ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, Tekeli'nin naaşının cenaze aracına götürülmesi sırasında mesai arkadaşları tabuta yardım etti. Törende konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Kelimelerin kifayetsiz kaldığı, yüreğimizin derin bir acıyla sarsıldığı bir zamandayız. İtfaiyecilik zor, meşakkatli ve bir o kadar da ulvi bir görev. 2014 yılından itibaren birlikte çalıştığımız değerli şehidimiz Mehmet Tekeli kardeşimiz kendi canını hiçe sayarak hemşehrilerimizin canını ve malını kurtarmak adına büyük bir kahramanlık göstererek ateşlerin içine kendini attı. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta kahraman itfaiyecilerimiz ve ailesi olmak üzere tüm Konyalı hemşehrilerimize baş sağlığı diliyorum" dedi.

Şehit itfaiye eri Mehmet Tekeli'nin cenazesi törenin ardından defnedilmek üzere Sarayönü ilçesi Gözlü Mahallesine götürüldü. Törene, şehit Tekeli'nin ailesi ve yakınları, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan, Konya ve şehir dışından itfaiyeciler ile vatandaşlar katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Konya'da mobilya fabrikası yangınında itfaiye eri şehit oldu - Son Dakika

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