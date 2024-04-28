Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika
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Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı

Konya\'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay sonucunda otomobilin LPG'li olduğu ve yangının elektrik aksamından çıktığı belirlendi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

28.04.2024 12:29
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Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halinde iken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Köstengil Mahallesi Katır tepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. idaresindeki 66 AS 236 plakalı otomobil seyir halinde ikan yanmaya başladı. Sürücü H.Ç. otomobilini yol kenarına çekerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Otomobilin LPG'li olduğu ve yangının elektrik aksamından çıktığı öğrenilirken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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