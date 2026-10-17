Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 163 tabanca ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 163 tabanca ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı

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Konya\'da silah kaçakçılığı operasyonunda 163 tabanca ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı
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Konya'da uygulama noktasında durdurulan iki araçta kutular içinde 163 ruhsatsız tabanca ve 2 bin 458 tabanca parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'da uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan iki araçta paketlenmiş kutular içerisinde 163 ruhsatsız tabanca ve 2 bin 458 adet silah parçası ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü. Uygulama noktasında farklı günlerde şüphe üzerine durdurulan farklı araçta arama yapıldı. Aramalarda kutular içerisinde paketlenmiş tabancalar ve çok sayıda silah parçası bulundu.

2 bin 963 silah parçası ele geçirildi

Araçlarda yapılan aramalarda toplam 163 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca birleştirildiğinde 99 ruhsatsız tabanca oluşturabilecek 99 alt gövde, 100 üst sürgü, 100 yiv ve seti bulunan namlu, 101 icra yayı ve mili ile 2 bin 458 tabanca parçası bulundu.

5 şüpheli tutuklandı

Operasyonda yakalanan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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