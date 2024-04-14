Konya'da aralarında husumet bulunan kişiler arasında sokak ortasında çıkan tüfek, bıçak ve biber gazının kullanıldığı kavgada, 2 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan polis ekiplerine ateş açarak kaçan 3 şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalanırken, olayda kullanılan tüfek, bıçak ve biber gazı şüphelilerin evinin çatısında bulundu.
Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karakulak Mahallesi Özgümüş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan 2 grubun sokak üzerinde karşılaşması sonucu tartışma çıktı. Çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle grubun bir tarafı sokak üzerinde bulunan evlerinden tüfek, bıçak ve biber gazı getirerek husumetli oldukları şahıslara saldırdı.
Polis ekiplerine ateş açıp kaçtılar
Çıkan kavgayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı sokağa ulaşan ekiplere evlerinden tüfek, bıçak ve biber gazı getiren şahıslar tüfek ile ateş açarak olay yerinden kaçtı. Çıkan silah ve bıçaklı kavgada yaralanan Yusuf P. ile Recep P., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayda kullanılan suç aletleri çatıda bulundu
Polis ekipleri sokak üzerinde kaçan şüphelilere ait iz bulmak için geniş çaplı çalışma yaptı. Yapılan çalışmada sokak üzerinde bulunan araçlar tek tek aranırken, şüphelilerin evi olduğu belirlenen adreste yapılan aramada evin çatısında tüfek, bıçak ve biber gazı ele geçirildi. Polis ekipleri belirlenen 3 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya'da Sokak Kavgası: 2 Kişi Yaralandı, Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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