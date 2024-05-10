Konya'da takla atan araç kazası: Sürücü yaralandı - Son Dakika
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Konya'da takla atan araç kazası: Sürücü yaralandı

Konya\'da takla atan araç kazası: Sürücü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, Kulu Bölge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

10.05.2024 09:38
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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 06 AJ 5149 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya girip takla attı. Kazada araç sürücüsü A.Ö. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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