Konya\'da Tartışma Sonucu İki Kişi Vuruldu, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Konya'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını iş yerinde av tüfeği ile, diğer bir arkadaşını da cadde üzerine tabancayla vurdu. İş yerinde vurulan kişi olay yerinde hayatını kaybederken, olayın şüphelisi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Mevlüt T. ve arkadaşı Hasan A. henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Mevlüt T. yanında bulunan tabancayla Hasan A.'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı. Karnından ağır yaralanan Hasan A., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer arkadaşını iş yerinde öldürdü

Mevlüt T., daha sonra Yazır Mahallesi Topak Sokak üzerinde bulunan arkadaşı Necati Şadi Kılıç'a ait mimarlık ofisine gitti. Mevlüt T., yanında bulunan av tüfeğiyle Necati Şadi Kılıç'a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Göğsünden vurularak ağır yaralanan Necati Şadi Kılıç'ı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Necati Şadi Kılıç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Zanlı gözaltına alındı

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan Mevlüt T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Mevlüt T., ekipler tarafından Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yakınlarında gözaltına alındı. Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KONYA