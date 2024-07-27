Konya'da Tek Başına Yaşayan Bir Kişi Ölü Bulundu - Son Dakika
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Konya'da Tek Başına Yaşayan Bir Kişi Ölü Bulundu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde tek başına yaşayan 2 çocuk babası Recep Gözlü, komşuları tarafından ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Gözlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.07.2024 19:19
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Konya'da 2 çocuk babası bir kişi, tek başına yaşadığı evinde komşuları tarafından ölü bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Malazgirt Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden 2 yıl önce ayrılan ve tek başına yaşayan 2 çocuk babası 31 yaşındaki Recep Gözlü'den haber alamayan komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince Recep Gözlü'nün bulunduğu dairenin kapısı açıldı. Polis ekiplerince baygın halde bulunan Gözlü'nün, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan inceleme sonrası Gözlü'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Recep Gözlü'nün kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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