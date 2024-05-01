Konya'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Konya\'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, çekici ile süt tankeri çarpıştı. Kazada, süt tankeri sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.05.2024 14:48
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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çevre Yolu Çetmi Mezarlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.G. idaresindeki 63 AGS 564 plakalı çekici ile R.Ü. yönetimindeki 42 JL 619 plakalı süt tankeri çarpıştı. Kazada, süt tankeri sürücüsü R.Ü. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü R.Ü. ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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