Konya\'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Konya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaza, Tuzlukçu- Akşehir ilçesi arasındaki D-695 kara yolunun Adsız-Söğütlü Mahallesi kavşağında meydana geldi. Ömer Turan (56) idaresindeki 06 DVD 32 plakalı otomobil, kavşakta F.A. idaresindeki 34 CDA 799 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrularak hurdaya döndü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücülerinden Ömer Turan ve araçtaki Z.K.T. (51), E.T. (14) ve K.T. (12) ile diğer sürücü F.A. ve araçta bulunan isimleri alınamayan 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücülerinden Ömer Turan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
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