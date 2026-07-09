Konya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Konya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Konya\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
09.07.2026 11:30
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Karapınar'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, hayati tehlikeleri yok.

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fevzi Paşa Mahallesi Eşeli Caddesi ile 129533. Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.E. yönetimindeki 07 AVA 843 plakalı kamyonet, Eşeli Caddesi üzerinde Karapınar istikametine seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada 129533. Sokak üzerinde ilerleyen M.S. idaresindeki 42 AIA 267 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, M.S. ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Karapınar, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Trafik, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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