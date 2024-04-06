Konya'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Konya'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Konya\'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Derbent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06.04.2024 00:07
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Konya'nın Derbent ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Süleyman Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup G. (22) idaresindeki 42 ZV 824 plakalı araç ile Ahmet K. (32) yönetimindeki 42 BC 811 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, 42 BC 811 plakalı araçta bulunan Mustafa Köçer (94), Mehmet Köçer (59) ve Mustafa Köçer (62) hayatını kaybederken, sürücüler Ahmet K. ve Yakup G. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Derbent, Konya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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