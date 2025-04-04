Konya\'da Trafik Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti

Konya'da dün, Meram Yeniyol Caddesini karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarpmış ve kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Ateşbaz Veli Mahallesi Şehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meram Yeniyol Caddesi istikametinden Gazi Caddesi istikametine seyir halinde olan T.A. idaresindeki 42 AZC 723 plakalı BMW marka otomobil, caddenin karşısına geçmek isteyen 53 yaşındaki Ayşe Şimşek'e çarptı. Kazada Ayşe Şimşek olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, Meram Yeniyol Caddesi istikametinden Gazi Caddesi istikametine seyir halinde olan T.A. idaresindeki 42 AZC 723 plakalı otomobilin Ayşe Şimşek'e çarpma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Ayşe Şimşek'in önce yolun bir şeridi ardından refüjden diğer şeridini geçmek için hareket ettiği esnada otomobilin çarpması sonucu havada savrularak yere düştüğü görülüyor. - KONYA