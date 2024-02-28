Konya'da traktör kazası: 83 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da traktör kazası: 83 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Konya\'da traktör kazası: 83 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi ve altında kalan 83 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

28.02.2024 18:37  Güncelleme: 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi. Traktörün altında kalan 83 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir ilçesi Tol Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 83 yaşındaki Mehmet Ali Cenan idaresindeki 42 K 2481 traktör, mahallenin girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Devrilen traktör şarampolde bulunan evin duvarına çarptı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen traktör altında kalan sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı. Mehmet Ali Cenan sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Mehmet Ali Cenan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Cenan, arazide bulunan arı kovanlarını kontrole gittiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Seydişehir, Konya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da traktör kazası: 83 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 18:52:42. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da traktör kazası: 83 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement