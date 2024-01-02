 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı, 5 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı, 5 Tutuklama

Konya'da polis ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanma, imal ve ticareti suçlarından aranan 10 şahıs da yakalandı.

Konya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı, 5 Tutuklama
02.01.2024 - 10:37,  Güncelleme: 10:39
Abone Ol

Konya'da polis ekiplerin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyeti Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri zehirlemek için piyasaya uyuşturucu süren şüphelilere yönelik operasyonlarına devam ediyor. Narkotik ekipleri il merkezinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 25 parça haline yaklaşık 15 kilogram esrar, 122 gram metamfetamin, 783 adet uyuşturucu hap, 78 gram sentetik kannabinoid, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 4 ayrı operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalama kararı olan 10 şahıs yakalandı

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin; uyuşturucu madde kullanma, imal ve ticareti suçlarından kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı olan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalarda 10 şahsın yakalandığı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Konya, Tutuklama, Güvenlik, Adliye, Uyuşturucu, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı, 5 Tutuklama - Son Dakika


10:48
Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41
Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36
Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10
Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından 'Taş, Kağıt, Makas' dizisiyle ekrana dönüyor Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01
İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54
Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40
MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü
09:34
Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor

Son Dakika
10:48 Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41 Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36 Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10 Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01 İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54 Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40 MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü
09:34 Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor
09:33 Adana'da anne, baba ve kardeşinin öldüğü yangında yaralanan çocuk da hayatını kaybetti
09:24 İstanbul'da firari hükümlülere dev operasyon! 3 binden fazla kişi gözaltında, aralarında 109 yıl hapis cezası olan firari de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 11:06:58. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı, 5 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement