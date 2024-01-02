Konya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı, 5 Tutuklama

Konya'da polis ekiplerin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyeti Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri zehirlemek için piyasaya uyuşturucu süren şüphelilere yönelik operasyonlarına devam ediyor. Narkotik ekipleri il merkezinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 25 parça haline yaklaşık 15 kilogram esrar, 122 gram metamfetamin, 783 adet uyuşturucu hap, 78 gram sentetik kannabinoid, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 4 ayrı operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalama kararı olan 10 şahıs yakalandı

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin; uyuşturucu madde kullanma, imal ve ticareti suçlarından kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı olan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalarda 10 şahsın yakalandığı öğrenildi. - KONYA