Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

20.05.2026 18:27
Ilgın'da polisin durdurduğu araçta uyuşturucu madde bulundu, 3 şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde polisin durdurduğu araçta ve şüphelilerin yola attığı poşette uyuşturucu madde ele geçirildi. Çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları bulunan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Ilgın ilçesi D300 Kara yolu üzeri Karayolları Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Bu sırada aracın sağ ön yolcu kapısını açan şüpheliler, bir poşeti yola attı. Polis ekiplerince yola atılan poşette ve otomobilde yapılan detaylı aramalarda; A4 boyutunda peçeteye emdirilmiş toplam 23 adet sentetik kannabinoid maddesi ve 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan ve gözaltına alınan şüphelilerin suç dosyalarının kabarık olduğu anlaşıldı. Şüphelilerden H.A.'nın (37), 'kasten öldürme', 'kasten yaralama' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' başta olmak üzere 6; S.Ş.'nin (36), 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' başta olmak üzere 14; B.S.'nin (32) ise 'nitelikli yağma' ve 'kasten yaralama' suçları dahil toplam 6 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

